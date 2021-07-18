«Не понял»: Рэпер Моргенштерн поразился тому, что его творчество недооценили в Уфе

На днях руководитель Spotify в России Илья Алексеев в своем инетрвью констатировал, что слушатели платформы по всей России чаще всего слушают Моргеншгтерна. При этом в родном городе рэпера Уфе на первом месте, по данным Spotify, находится корейская группа BTS.