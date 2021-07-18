«Не понял»: Рэпер Моргенштерн поразился тому, что его творчество недооценили в Уфе

На днях руководитель Spotify в России Илья Алексеев в своем инетрвью констатировал, что слушатели платформы по всей России чаще всего слушают Моргеншгтерна. При этом в родном городе рэпера Уфе на первом месте, по данным Spotify, находится корейская группа BTS.
Алишер отреагировал на эту информацию довольно болезненно, опубликовав на своей странице в соцсетях одну фразу: «Не понял».
Напомним, во время вручения премии «МузТВ 2021» Моргенштерн устроил выяснение отношений с ведущими прямо на сцене в ходе церемонии награждения, когда выяснилось, что лучшим исполнителем стал не он, а Артур Пирожков.
В последнее время Алишер также получил известность, как музыкант, перечисливший свыше 10 млн рублей на лечение тяжело больного ребенка и призвавший своих многочисленных поклонников последовать его примеру.