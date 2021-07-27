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Власти Давлеканово отрицают возгорание на мусорной свалке, несмотря на жалобы жителей

27 июля 2021, 10:13
Фото: vk.com
Официальный представитель района Виктория Шавалеева прокомментировала ситуацию.

Как уточнила Шавалеева, по информации заместителя главы администрации Давлекановского района Виктора Маслова, возгораний на полигоне ТБО в городе Давлеканово не зафиксировано.

- В службы сигналы о пожаре за период с 15 июля 2021 года не поступали. Обратились в специализированные организации, чтобы провести необходимые замеры воздуха. Результаты будут готовы в середине августа 2021 года, - пояснила представитель.

Ранее житель Давлеканово Игорь Чернов забил тревогу из-за тлеющей свалки. Видео с места событий он опубликовал в соцсетях, упрекнув власти в отрицании происходящего.

Напомним, за последнее время в Башкирии стало известно о нескольких горящих свалках. Так, в Мечетлинском районе Башкирии обнаружили тлеющую свалку размером с Красную площадь. По словам главы района, он обращался к властям республики с просьбой помочь в тушении полигона, однако получил отказ из-за отсутствия на это денег в бюджете республики. В июне корреспонденты Mkset побывали на месте горения гигантской свалки в поселке Новые Черкассы, дым от которой накрывал всю Уфу. Также о тлеющей свалке сообщали и жители Мелеуза.

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