Власти Давлеканово отрицают возгорание на мусорной свалке, несмотря на жалобы жителей

Как уточнила Шавалеева, по информации заместителя главы администрации Давлекановского района Виктора Маслова, возгораний на полигоне ТБО в городе Давлеканово не зафиксировано.
- В службы сигналы о пожаре за период с 15 июля 2021 года не поступали. Обратились в специализированные организации, чтобы провести необходимые замеры воздуха. Результаты будут готовы в середине августа 2021 года, - пояснила представитель.
Ранее житель Давлеканово Игорь Чернов забил тревогу из-за тлеющей свалки. Видео с места событий он опубликовал в соцсетях, упрекнув власти в отрицании происходящего.
Напомним, за последнее время в Башкирии стало известно о нескольких горящих свалках. Так, в Мечетлинском районе Башкирии обнаружили тлеющую свалку размером с Красную площадь. По словам главы района, он обращался к властям республики с просьбой помочь в тушении полигона, однако получил отказ из-за отсутствия на это денег в бюджете республики. В июне корреспонденты Mkset побывали на месте горения гигантской свалки в поселке Новые Черкассы, дым от которой накрывал всю Уфу. Также о тлеющей свалке сообщали и жители Мелеуза.