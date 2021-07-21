Власти Башкирии отказались ликвидировать горящую свалку размером с Красную площадь

В начале июня жители села Большеустьикинское Мечетлинского района сообщали о горении незаконного мусорного полигона, расположенного рядом с населенным пунктом. Известно, что свалка горит до сих пор. Глава администрации района Анис Асадуллин прокомментировал ситуацию в беседе с Mkset.

Проблема, по его словам, больше не в пожарах на свалке, а в запахе, который идет от самого мусора. Чтобы решить данную проблему, необходимо ликвидировать незаконную свалку, но и здесь есть загвоздка — для этого нужна крупная сумма денег. Как рассказал глава района, свалка горела с апреля, насколько смогли, мусор утрамбовали и засыпали грунтом, поэтому сейчас она не горит, как раньше. Однако, вероятно, из-за аномальной жары снова произошли небольшие возгорания. — Я сегодня в обед съездил туда. В дальнем конце в трёх местах идёт дым, как будто после затушенного костра. Запаха никакого нет, возможности подобраться к месту задымления тоже нет. Если мы сейчас разворошим всё, то мусор загорится снова, поэтому пока необходимости тушить нет, вреда населению и опасности возгорания тоже нет. Ждём дождей, пока не трогаем, сообщил Анис Асадуллин. Власти района обращались в правительство Башкирии, однако получили отказ - ликвидация свалки требует больших денежных затрат, и республика пока выделить средства не может. — Вопрос о ликвидации незаконных свалок решают по всей республике, они же не могут только по нашему району решить вопрос, а по остальным нет. Это проблема не только Мечетлинского района, а всех районов, в республике есть пожары посерьезнее, у нас больше проблема запаха, — заявил руководитель. Участок для свалки, по словам Асадуллина, был выбран с учётом «розы ветров». 99% времени ветер дует от деревни в сторону свалки, но раза два в месяц могут быть порывы в сторону села. Глава района отметил, что за два месяца он тоже пару раз чувствовал запах со стороны свалки. Сам он живёт в трёх километрах от полигона. При этом глава района подчеркнул, что запах возникает не из-за пожаров, а от мусора. Напомним, полигон был закрыт в 2019 году. В июне жители села обращались с жалобами на горение свалки и неприятный запах в МЧС, где им сообщили, что полигон может тлеть несколько месяцев. По словам сельчан, несмотря на то, что свалку закрыли, туда продолжается ежедневное сваливание ТБО, сотен кубов в день, что поддерживает горение. Свалка доросла до внушительных размеров. По словам местных жителей, она составляет около 2.5 гектаров - такой же размер имеет Красная площадь в Москве. Власти Мечетлинского района заверили сельчан, что тлеющая свалка не угрожает жизни населению, но при этом рекомендовали избегать длительного пребывания на улице, закрывать окна и двери. В администрации района Mkset уточнили, что ответственность за мусоросвалку несет Большеустьикинский сельсовет. Именно он обязан потушить полигон и в будущем ликвидировать его. В отношении главы села Большеустьикинское была начата доследственная проверка районным отделением судебных приставов. В феврале 2020 года в отношении администрации села открыли исполнительное производство по решению суда. Сельсовет должен был разработать проект рекультивации земельного участка, где находится свалка, и очистить его от мусора. Глава сельсовета неоднократно обращался в суд за отсрочкой исполнения данного решения, но за предоставленное время отсрочки он так и не выполнил требования суда.

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