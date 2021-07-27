Моргенштерн получил бриллиантовую кнопку на своем канале в Youtube

- Бриллиантовый мальчик... Прикиньте, нас больше, чем население моего родного города... в 10 раз! А помните, у меня кукуху порвало, когда я решил, что я больше не блогер, а крутой артист и удалил с канала все видео?))) Спасибо тем, кто смог восстановить практически все видосы. Вы в прямом смысле вернули мне и моим патпищникам память, которую я стёр. Спасибо за праздник! (орфография автора сохранена - прим.ред.)