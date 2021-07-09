Уфимский рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке в одних трусах

Предложение от любимого Дилара все-таки получила во время съёмок клипа на трек «NOMINALO». Сделал предложение любимой Алишер не изменяя себе, в своей эпатажной манере.
Моргенштерн в трусах телесного цвета встал на колено с дорогим кольцом в руке. Рэпер признался любимой девушке в любви и задал вопрос, станет ли она его женой.
– Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?, — сказал Моргенштерн.
Девушка призналась, что предложение руки и сердца стало для нее неожиданностью, но она мечтала о том, чтобы это событие произошло именно так – особенно, смешно, ярко и неожиданно.