Известная пробками улица Пугачева в Уфе станет четырехполосной

Вместе с этим в настоящее время проектируется улица Рыленко, с которой можно будет выехать из Зеленой рощи напрямую на улицу Пугачева. Как следует из слов Нурдавлятова, на пересечении с Пугачева (перед мостом) появится двухуровневая развязка. Проектирование планируют завершить в августе текущего года.