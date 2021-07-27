Известная пробками улица Пугачева в Уфе станет четырехполосной

По данным городских властей, будет проведена реконструкция участка от улицы Бельской (перекресток перед магазином «Метро») до Бородинской (перекресток перед мостом через реку Уфу у Каменной переправы). Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу, после положительного заключения будет решаться вопрос о финансировании объекта.
Вместе с этим в настоящее время проектируется улица Рыленко, с которой можно будет выехать из Зеленой рощи напрямую на улицу Пугачева. Как следует из слов Нурдавлятова, на пересечении с Пугачева (перед мостом) появится двухуровневая развязка. Проектирование планируют завершить в августе текущего года.