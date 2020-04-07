В мэрии Уфы рассказали о перспективах ремонта проблемных улиц Пугачева и Дагестанской

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы, начальник городского управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Радмил Муслимов рассказал о том, как движется ремонт на двух улицах, жалобами на состояние которых горожане буквально засыпали мэрию. Речь — об улицах Пугачева и Дагестанской.

По его словам, на улице Пугачева, которая ведет, в частности, к гипермаркету «Лента», перекрыто движение, снят верхний слой асфальта, начинается укладка выравнивающего слоя. Завершить все работы, включая нанесение дорожной разметки, здесь планируется до конца апреля.

На улице Дагестанской в Демском районе Уфы уже завершили фрезерование и уложили большую часть выравнивающего слова. Завершить все работы здесь планируют к 25 апреля.