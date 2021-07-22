В Уфе приступили к ремонту дороги по улице Мингажева за 36 миллионов рублей

Подрядчиком выступила некая фирма ООО «АРТ РЕМСТРОЙ» которая зарегистрирована в поселке Омской области. Согласно данным системы «Спарк» она была основана в 2007 году и принадлежит некому Карену Мартояну. Всего согласно данным, за все время работы фирма участвовала в 45 судебных делах, 18 из которых как ответчик. По многим из них на фирму подавали в суд за ненадлежащее исполнение контракта.