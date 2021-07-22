В Уфе приступили к ремонту дороги по улице Мингажева за 36 миллионов рублей

В Уфе приступили к ремонту дороги по улице Мингажева за 36 миллионов рублей
В Уфе приступили к ремонту дороги по улице Мингажева за 36 миллионов рублей
Сегодня, 09:14ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Работы выполнит подрядчик, ранее проигравший суд администрации Омской области по некачественному ремонту дорог.

В Уфе приступили к ремонту дорожного полотна по улице Мингажева на участке от улицы 8 Марта до улицы Чернышевского. Об этом накануне, 21 июля, сообщили в мэрии города.

Работы будут выполнены за 36 миллионов рублей. На эти деньги, согласно лоту госзакупки, будут проведены работы по ремонту дороги, установке бортовых камней и обустройству тротуаров.

Подрядчиком выступила некая фирма ООО «АРТ РЕМСТРОЙ» которая зарегистрирована в поселке Омской области. Согласно данным системы «Спарк» она была основана в 2007 году и принадлежит некому Карену Мартояну. Всего согласно данным, за все время работы фирма участвовала в 45 судебных делах, 18 из которых как ответчик. По многим из них на фирму подавали в суд за ненадлежащее исполнение контракта.

В частности, в прошлом году представители фирмы не явились на заседание в качестве ответчика по делу о безвозмездном устранении дефектов проезжей части дороги. Истцом по делу выступила Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области.

Накануне стало известно, когда полностью откроют движение на улице Комсомольской в Уфе.

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