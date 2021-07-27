ФАС усмотрела нарушение в требовании минобра Башкирии о единой школьной форме

Как следует из опубликованного документа, чиновники минобра Башкирии явно превысили свои полномочия, когда решили настаивать на приобретении родителями школьников формы единого образца, разработанного Ассоциацией предприятия легкой промышленности Башкирии. Судя по всему, форму такого образца производили далеко не все предприятия, а те, кто не попал в их число, сочли нужным заявить о нарушении.