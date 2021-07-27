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ФАС усмотрела нарушение в требовании минобра Башкирии о единой школьной форме

27 июля 2021, 15:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Рекомендации минобра Башкирии, касающиеся приобретения единой школьной формы для учеников и распространенные по муниципальным отделам образования, вызвали претензии регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Информация об этом появилась в базе решений ФАС.

Как следует из опубликованного документа, чиновники минобра Башкирии явно превысили свои полномочия, когда решили настаивать на приобретении родителями школьников формы единого образца, разработанного Ассоциацией предприятия легкой промышленности Башкирии. Судя по всему, форму такого образца производили далеко не все предприятия, а те, кто не попал в их число, сочли нужным заявить о нарушении.

В итоге антимонопольная служба усмотрела в этих действиях чиновников признаки нарушения закона о защите конкуренции. УФАС также усмотрело нарушение в части ограничения покупателей школьной формы по выбору производителей.

Теперь по предписанию регионального УФАС министерство образования и науки Башкирии обязано в месячный срок отозвать свою рекомендации о приобретении школьной формы единого образца, произведенной в Башкирии. УФАС рекомендовал сначала довести до предпринимателей требования, предъявляемые к единой школьной форме.

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