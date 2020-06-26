Власти Башкирии озвучили стоимость полного комплекта единой школьной формы
Сегодня, 14:06ОбществоКарина МамаеваФото: education.bashkortostan.ru
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Радий Хабиров поддержал идею внедрения единой формы одежды для школьников.
Власти Башкирии обсудили процесс внедрения в школы единой школьной формы. Глава республики радий Хабиров утвердил дизайн и цену. Стало известно, что полный комплект школьной формы обойдется родителям школьников в четыре тысячи рублей.
— К родителям нужно подходить мягко, без давления. Нужно объяснить, что это качественная и красивая форма, передать эстетические моменты. Идея очень хорошая, я ее поддерживаю, — отметил Радий Хабиров.
Известно, что в единой форме будут ходить пока только учащиеся начальных классов в нескольких районах республики. Новые правила, касающиеся дресс-кода, введут в Абзелиловском, Благоварском, Фёдоровском и Янаульском районах. Одной из уникальных особенностей формы является шеврон с символикой республики.
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