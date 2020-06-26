Власти Башкирии озвучили стоимость полного комплекта единой школьной формы

Власти Башкирии обсудили процесс внедрения в школы единой школьной формы. Глава республики радий Хабиров утвердил дизайн и цену. Стало известно, что полный комплект школьной формы обойдется родителям школьников в четыре тысячи рублей.

— К родителям нужно подходить мягко, без давления. Нужно объяснить, что это качественная и красивая форма, передать эстетические моменты. Идея очень хорошая, я ее поддерживаю, — отметил Радий Хабиров.