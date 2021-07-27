Эксперт: «С понедельника электротранспорт в Уфе перешел на нелегальное положение»

— По факту система электротранспорта у нас уже давно, просто системе, которая находилась в глубокой прострации от накопившихся долгов, периодический красили губы и толкали её палками из окон городской администрации, создавая вид, что она сама шевелится. Иногда её даже немного подкармливали, чисто для того, чтобы «соседи» не заругали, что «дети» свою парализованную бабушку голодом уморили, — заявил эксперт, имеющий большой опыт работы в транспортной сфере.
Он напомнил, как этой «бабушке» (в смысле системе уфимского электротранспорта)наняли новую сиделку в лице конкурсного управляющего Данила Рыбалко, который предпринял активные меры для стабилизации ситуации.
По мнению Арефьева, Данил Рыбалко, с которым он подробно общался лично, не просто развил кипучую деятельность, он смог вернуть в МУЭТ все то, что было раздроблено до него, он бесконечно судился с администрацией, ФНС кто тем или иным способом подталкивал электротранспорт к краю обрыва. В конце концов он провел полный аудит деятельности предприятия за несколько лет и выяснил, что за время его деятельности город недоплатил МУЭТу существенно больше миллиарда рублей из того, что по закону был заплатить должен. В итоге его бурной деятельности в роли конкурсного управляющего вопрос спасения МУЭТа из лап кредиторов на сегодняшний день выражается в сумме существенно меньшей.
Если город сегодня выполнит свои обязательства перед МУЭТом, то вопрос спасения предприятия можно считать практический решенным и можно даже начинать разговаривать о его развитии. Так считает Олег Арефьев. Однако далее, по его словам, включился чиновничий аппарат, которому действия Рыбалко оказались некстати.
Ведь если его убрать, то некому будет рассказывать про реально положение дел, проблема отодвинется на второй план, а там глядишь «или ишак, или падишах», а если сдохнет первым ишак, то все на Рыбалко и свалим, так трактует Олег Арефьев нынешнее положение дел.
Поскольку Рыбалко назначен судом в качестве конкурсного управляющего, то есть, уволить его как бы нельзя. Предположительно исходя из этих соображений, было принято решение перевести весь персонал и передать технику, которая составляла конкурсную массу, другому предприятию — МУП УИТ (Управление инфраструктурой транспорта городского округа город Уфа), а Рыбалко оставить один на один с кредиторами.
Результатом такого «хода конем» стал целый ворох головных болей.
Одна из них касается законности осуществления пассажирских перевозок электротранспортом в Уфе: если вопросы лицензирования перевозок пассажиров на сегодняшний день электротранспортом до конца не урегулированы, то 220-ФЗ не делает исключения для троллейбусных и автобусных маршрутов, и все они обязаны иметь и свидетельства на осуществления перевозок и карты маршрутов. Если они работают по маршрутам с регулируемым тарифом, то для их получения необходима предусмотренная 44-ФЗ обязательная процедура.
Без всего этого перевозчику грозит перспектива штрафа на юридических лиц до — 300 тысяч рублей, а то и конфискации транспортных средств при повторном нарушении.
Даже если ситуация с новым муниципальным предприятием электротранспорта будет развиваться по принципу «Кто же его посадит, он же — памятник», это не избавит от других проблем. В частности, речи идет о том, что, по мнению Олега Арефьева, в этот реальный бардак не полезет ни один вменяемый инвестор.
Эксперт также напомнил, что вместо вместительных вагонов власти планируют купить красивую, но бесполезную картинку, имея в виду, судя по всему, заявленные ранее планы приобрести пять ретро-трамваев.
Пока представители власти никак не отреагировали на заявление Олега Арефьева.
Кстати, житель Башкирии Илья Юсупов недавно уже направил обращение в электронную приемную главы республики с требованием признать недействительным указ Радия Хабирова о закупке пяти ретро-трамваев.
По его словам, указ «носит криминальный характер по отмыванию денег из бюджета республики». Так, Юсупов утверждает, что обычный городской трамвай марки 71-623-02 стоит около 15 миллионов рублей, а чуть более модернизированная его версия стоит немного дороже, около 20 миллионов.
Но вместо того, чтобы закупить вместительный транспорт, который так необходим жителям города, власти анонсировали обновление трамвайного парка путем практически закупки ненужных ретро-вагонов. Илья посчитал, что для закупки красивого, но бесполезного электротранспорта уйдет более 280 миллионов рублей. Известно, что Минтранс Башкирии зарегистрировал обращение уфимца.
Напомним, за проблему электротранспорта власти Уфы взялись еще в далеком 2004 году. В тот момент были демонтированы трамвайные пути от Аграрного университета до Госцирка.
Затем в 2008 году была разорвана сеть между южной и северной частью города, тогда демонтировали остатки путей по Проспекту Октября от Госцирка и до Городского дворца культуры.
В декабре 2017 года 80 трамваев и 120 троллейбусов и вовсе не вышли на рейс. Как тогда пояснил заместитель генерального директора МУЭТ Александр Рябов, коллапс был связан с прекращением подачи электроэнергии на контактную сеть. Вскоре стало ясно, что проблема из единичной переросла в постоянную. Выяснилось, что у МУЭТ перед поставщиком электроэнергии образовался долг в 15 миллионов рублей.
В 2019 году руководитель электротранспорта Уфы Данил Рыбалко подал в суд на городскую администрацию с требованием рассмотреть возможность целевого финансирования предприятия в рамках городского бюджета на 2020 год. Однако в 2020 году МУЭТ был признан банкротом, а в отношении предприятия было открыто конкурсное производство на полгода.
В мае 2021 года предприятие от безысходности выставило на продажу старые трамваи и троллейбусы, чтобы покрыть долги перед многочисленными кредиторами организации.
Для справки: на июль 2021 года общий размер задолженности МУЭТ оценивается в 397,5 млн рублей.
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