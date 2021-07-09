Житель Башкирии обвинил власти в отмывании денег при покупке ретро-трамваев

— Это будет дешевле и эффективней. Они смогут перевезти больше пассажиров, чем один ретро-трамвай. В то же время МУЭТ города Уфы будет официально упразднен ввиду банкротства 15 сентября 2021 года. На чем Радий Хабиров собирается гонять трамваи? Путей к 2024 году не останется, их срежут в лом для покрытия долгов МУЭТ, — гласит текст обращения Юсупова.