Житель Башкирии обвинил власти в отмывании денег при покупке ретро-трамваев

Житель Башкирии Илья Юсупов направил обращение в электронную приемную главы республики с требованием признать недействительным указ Радия Хабирова о закупке пяти ретро-трамваев.
По его словам, указ «носит криминальный характер по отмыванию денег из бюджета республики». Так, Юсупов утверждает, что обычный городской трамвай марки 71-623-02 стоит около 15 миллионов рублей, а чуть более модернизированная его версия стоит немного дороже, около 20 миллионов.
Но вместо того, чтобы закупить вместительный транспорт, который так необходим жителям города, власти анонсировали обновление трамвайного парка путем практически закупки ненужных ретро-вагонов.
— Это будет дешевле и эффективней. Они смогут перевезти больше пассажиров, чем один ретро-трамвай. В то же время МУЭТ города Уфы будет официально упразднен ввиду банкротства 15 сентября 2021 года. На чем Радий Хабиров собирается гонять трамваи? Путей к 2024 году не останется, их срежут в лом для покрытия долгов МУЭТ, — гласит текст обращения Юсупова.
Также Илья посчитал, что для закупки красивого, но бесполезного электротранспорта уйдет более 280 миллионов рублей.
Известно, что Минтранс Башкирии зарегистрировал обращение уфимца.
За проблему электротранспорта власти Уфы взялись еще в далеком 2004 году. В тот момент были демонтированы трамвайные пути от Аграрного университета до Госцирка.
Затем в 2008 году была разорвана сеть между южной и северной частью города, тогда демонтировали остатки путей по Проспекту Октября от Госцирка и до Городского дворца культуры.
В декабре 2017 года 80 трамваев и 120 троллейбусов и вовсе не вышли на рейс. Как тогда пояснил заместитель генерального директора МУЭТ Александр Рябов, коллапс был связан с прекращением подачи электроэнергии на контактную сеть. Вскоре стало ясно, что проблема из единичной переросла в постоянную. Выяснилось, что у МУЭТ перед поставщиком электроэнергии образовался долг в 15 миллионов рублей.
В 2019 году руководитель электротранспорта Уфы Данил Рыбалко подал в суд на городскую администрацию с требованием рассмотреть возможность целевого финансирования предприятия в рамках городского бюджета на 2020 год. Однако в 2020 году МУЭТ был признан банкротом, а в отношении предприятия было открыто конкурсное производство на полгода.
В мае 2021 года предприятие от безысходности выставило на продажу старые трамваи и троллейбусы, чтобы покрыть долги перед многочисленными кредиторами организации. По данным «Коммерсантъ-Уфа», на июль 2021 года общий размер задолженности МУЭТ оценивается в 397,5 млн рублей.