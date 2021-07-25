26 июля в Башкирии должны вступить в силу новые ограничительные антиковидные меры

Примечательно, что в Москве ограничения на посещение предприятий общепита и массовых мероприятий недавно были отменены, но в Башкирии пока сообщений на эту тему из органов власти не поступало. Не исключено что этот вопрос будет обсуждаться завтра на еженедельном оперативном совещании в Доме Республики.