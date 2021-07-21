В Уфе за сутки поступило несколько десятков жалоб на химический запах в воздухе

Уже на протяжении нескольких месяцев уфимцы жалуются на химические запахи в воздухе. Так, в ночь с 20 на 21 июля в Министерство экологии Башкирии на данную проблему пожаловались пять человек, в Управление гражданской защиты Уфы поступило 91 обращение.