СПЧ при главе Башкирии решил создать рабочую группу по контролю за воздухом в Уфе

СПЧ при главе Башкирии провел экстренное заседание по ситуации с загрязнением воздуха в северной части города. На заседании выступило много спикеров, которые озвучили важные моменты, многие из которых город запланировал взять на вооружение.
Роман Османов, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Башкирии предложил установку датчиков непосредственно на «трубу» промышленных предприятий. Закон, обязывающий делать это будет принят лишь в конце 2022 года, сейчас это добровольная практика.
Заместитель директора центра лабораторного анализа и технических измерений по Башкирии Алексей Карпухин отчитался об объеме выбросов и назвал их предполагаемые причины – износ и необходимость модернизации.
Лариса Кильдюшова, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека по республике Башкортостан признала, что сейчас простые обращения от граждан через горячую линию не могут стать поводом для проверки. Стать инициатором внеплановой проверки предприятия можно лишь через Госуслуги, где можно подтвердить свою личность»
Директор ГБУ «Управление государственного аналитического контроля» Валентина Сафарова заявила, что в Уфе должно быть 10 автоматизированных станций и центр обработки информации как в Челябинске. Но для этого нужно финансирование. Пока СМИ писали о трехкратном превышении по сероводороду, Сафарова сообщила, что ночью 16 июля в Уфе было зафиксировано превышение по сероводороду 12 ПДК.
По итогам экстренного совещания было принято решение создать рабочую группу, которая совместно с Росприроднадзором будет ездить по предприятиям северной промзоны, считающиеся источниками загрязнения. Также СПЧ решил организовать работу по приему обращений граждан на эту тему.