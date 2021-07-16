СПЧ при главе Башкирии решил создать рабочую группу по контролю за воздухом в Уфе

Директор ГБУ «Управление государственного аналитического контроля» Валентина Сафарова заявила, что в Уфе должно быть 10 автоматизированных станций и центр обработки информации как в Челябинске. Но для этого нужно финансирование. Пока СМИ писали о трехкратном превышении по сероводороду, Сафарова сообщила, что ночью 16 июля в Уфе было зафиксировано превышение по сероводороду 12 ПДК.