В Уфе зафиксировали трехкратное превышение ПДК сероводорода

Который день жители практически всех районов Уфы жалуются на едкие химические запахи. Жители чувствуют то сильный химический запах, то запах сероводорода, то запах промышленного газа и даже на запах дихлофоса. За сутки поступило 72 жалобы со всех уголков Уфы.
Информацию о жалобах жителей Министерство экологии Башкирии передает в региональный Роспотребнадзор и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприродназора.
По данным на 14 июля, на автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, которая находится на территории парка «Нефтехимик», зафиксировано трехкратное превышение ПДК по сероводороду и в 1,1 раза по оксиду углерода.
На другой автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, по улице Новочеркасской, зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации сероводорода в 1,4 раза.