В Уфе зафиксировали трехкратное превышение ПДК сероводорода

В Уфе зафиксировали трехкратное превышение ПДК сероводорода
В Уфе зафиксировали трехкратное превышение ПДК сероводорода
Вчера, 17:50ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Наивысшая концентрация зафиксирована в районе парка «Нефтехимик».

Который день жители практически всех районов Уфы жалуются на едкие химические запахи. Жители чувствуют то сильный химический запах, то запах сероводорода, то запах промышленного газа и даже на запах дихлофоса. За сутки поступило 72 жалобы со всех уголков Уфы.

Информацию о жалобах жителей Министерство экологии Башкирии передает в региональный Роспотребнадзор и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприродназора.

По данным на 14 июля, на автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, которая находится на территории парка «Нефтехимик», зафиксировано трехкратное превышение ПДК по сероводороду и в 1,1 раза по оксиду углерода.

На другой автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха, по улице Новочеркасской, зафиксировали превышение предельной допустимой концентрации сероводорода в 1,4 раза.

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