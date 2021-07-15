В Уфе зафиксировали трехкратное превышение ПДК сероводорода

Который день жители практически всех районов Уфы жалуются на едкие химические запахи. Жители чувствуют то сильный химический запах, то запах сероводорода, то запах промышленного газа и даже на запах дихлофоса. За сутки поступило 72 жалобы со всех уголков Уфы.