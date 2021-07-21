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МВД Башкирии за месяц возбудило 30 уголовных дел о подделке справок по COVID-19

21 июля 2021, 07:56
Фото: 1mediainvest.ru
Правоохранители рассказали об очередном мошеннике, который изготавливал два вида незаконных бумаг.

В МВД Башкирии сообщили о 30 уголовных делах возбужденных по факту подделки сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили сегодня, 21 июля.

Одним из недавних случаев стало обнаружение 30 справок у 51-летнего жителя города Октябрьский. Все поддельные документы были обнаружены у него дома и были изготовлены на разные фамилии.

Предприимчивый мужчина подделывал два вида справок. Одна часть была об определении РНК коронавируса, вторая — о якобы проведенных на исследованиях на антитела M (lgM) к коронавирусу иммунохроматографическим методом.

Кроме поддельных справок, у него были изьяты оргтехника, оттиски печатей и деньги в размере более 30 тысяч рублей.

В отношении мужчины было также возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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