В Уфе был задержан парень, подозреваемый в сбыте поддельных сертификатов о прививке

В Уфе был задержан парень, подозреваемый в сбыте поддельных сертификатов о прививке
В Уфе был задержан парень, подозреваемый в сбыте поддельных сертификатов о прививке
Вчера, 08:29ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Он подлегал желающим купить фальсифицированный документ в соцсетях.

Правоохранители задержали 20-летнего парня с поличным. Выйти на него удалось благодаря объявлению в соцсетях. Там, он предлагал всем желающим купить поддельный документ за 4 тысячи рублей.

Внешне, сертификат о вакцинации от коронавируса ничем, на первый взгляд, не отличается от оригинала, но специалисты смогли распознать подделку сразу.

Парень указывал в документы вымышленные фамилии врачей, а печати медучреждений распечатывал на цветном принтере.

Теперь молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы по статье о «покушении на подделку официального документа».

Ранее глава Башкирии рассказал о том, что будет делать с фальшивыми справками о вакцинации.

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