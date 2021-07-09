В Уфе был задержан парень, подозреваемый в сбыте поддельных сертификатов о прививке

Правоохранители задержали 20-летнего парня с поличным. Выйти на него удалось благодаря объявлению в соцсетях. Там, он предлагал всем желающим купить поддельный документ за 4 тысячи рублей.
Внешне, сертификат о вакцинации от коронавируса ничем, на первый взгляд, не отличается от оригинала, но специалисты смогли распознать подделку сразу.
Парень указывал в документы вымышленные фамилии врачей, а печати медучреждений распечатывал на цветном принтере.
Теперь молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы по статье о «покушении на подделку официального документа».
Ранее глава Башкирии рассказал о том, что будет делать с фальшивыми справками о вакцинации.