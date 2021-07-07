Россияне на Госуслугах получили ошибочные сертификаты о перенесённом Covid-19

На почту пользователями приходит письмо с уведомлением о том, что у них есть сертификат об иммунизации, но самого сертификата на сайте нет.

Сертификат с QR-кодом о перенесенном заболевании должен появится у человека, если диагноз COVID-19 подтвержден документально. Однако пользователи портала Госуслуги сообщают о странностях в работе сайта – пишет TJ и подкрепляют материал большим количеством скриншотов кабинета госуслуг, на которых повторяется эта же ситуация. Но и это не все. Гражданам, которые не болели коронавирусом и прошли вакцинацию еще в начале прививочной кампании приходят пустые сертификаты о том, что они переболели. Среди вороха скриншотов с путаницей есть и ответ от официального аккаунта Госуслуг в Твиттере. – Добрый день. Уведомление отправлено со стороны Минздрава. К сожалению, только сейчас от них поступила эта информация. Приносим извинения за доставленные неудобства, – отвечает портал на сообщения о недостоверных данных о перенесенном заболевании и иммунизации.

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