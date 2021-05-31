В Башкирии летом будут бесплатно заниматься переобучением безработных

Так, БашГУ предлагает обучить на специалиста по подбору персонала и персональный психолога-консультанта. Принять участие в программе могут безработные граждане, обратившиеся в центры занятости, люди старше 50 лет, молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или неработающие женщины, имеющие детей до семи лет. Для зачисления на курсы нужно иметь образование не ниже среднего профессионального.