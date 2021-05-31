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Posted 31 мая 2021, 07:42

Published 31 мая 2021, 07:42

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

В Башкирии летом будут бесплатно заниматься переобучением безработных

В Башкирии летом будут бесплатно заниматься переобучением безработных

31 мая 2021, 07:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Курсы по профессиональной переподготовке откроются 1 июня.

Пройти обучение можно в нескольких образовательных организациях. Переподготовка ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Окончившим курсы центр занятости поможет трудоустроиться.

Так, БашГУ предлагает обучить на специалиста по подбору персонала и персональный психолога-консультанта. Принять участие в программе могут безработные граждане, обратившиеся в центры занятости, люди старше 50 лет, молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или неработающие женщины, имеющие детей до семи лет. Для зачисления на курсы нужно иметь образование не ниже среднего профессионального.

Напомним, ранее президент Владимир Путин в качестве одной из главных задач в социальной сфере назвал снижение уровня безработицы до допандемийного уровня уже к концу нынешнего года. Также должны быть восстановлены доходы россиян.

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