В Башкирии летом будут бесплатно заниматься переобучением безработных

Posted 31 мая 2021, 07:42
Published 31 мая 2021, 07:42
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
Пройти обучение можно в нескольких образовательных организациях. Переподготовка ведется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Окончившим курсы центр занятости поможет трудоустроиться.
Так, БашГУ предлагает обучить на специалиста по подбору персонала и персональный психолога-консультанта. Принять участие в программе могут безработные граждане, обратившиеся в центры занятости, люди старше 50 лет, молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или неработающие женщины, имеющие детей до семи лет. Для зачисления на курсы нужно иметь образование не ниже среднего профессионального.
Напомним, ранее президент Владимир Путин в качестве одной из главных задач в социальной сфере назвал снижение уровня безработицы до допандемийного уровня уже к концу нынешнего года. Также должны быть восстановлены доходы россиян.