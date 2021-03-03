93 тысячи жителей Башкирии остаются безработными

Вчера, 2 марта, по руководством премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова прошло заседание президиума, на котором обсудили ситуацию на рынке труда в республике и меры по восстановлению занятости населения. Отчет представила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова.

Рост безработицы на фоне пандемии коронавируса наблюдался с апреля прошлого года, однако с сентября численность безработных снизилась на 15 тысяч (со 127 тысяч до 112 тысячи человек), количество зарегистрированных безработных — более чем на 36 тысяч человек (со 129 тысяч до 93 тысяч человек на 23 февраля). В рамках программ по улучшения ситуации с безработицей в Башкирии выдаются образовательные сертификаты для профессиональной переподготовки незанятых граждан, состоящих в центрах занятости, женщин в декрете и незанятых пенсионеров. Ленара Иванова отметила, что важным фактором в борьбе с безработицей является создание новых рабочих мест. Наша общая задача — эффективно отработать с федеральным центром в части привлечения средств, для того чтобы трудоустроить как можно больше безработных, сказал Андрей Назаров. Напомним, ранее Минтруд сообщал, что в республиканском банке вакантных мест содержатся данные о 46,3 тысячах свободных рабочих мест. При этом безработными остаются 96 тысяч человек. Данные представлены на 7 февраля. Уровень регистрируемой безработицы составил — 5,07%.

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