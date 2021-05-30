В Уфе спасли девочку, которая тонула в Белой

29 мая около 16.30 спасатели управления гражданской защиты Уфы, которые обеспечивали безопасность пока еще не открытом пляже «Солнечный», спасли девочку, тонувшую в зоне купания.
По данным ведомства, девочка лет 8-9 уходила под воду, барахталась и кричала. Спасатели доставили ребенка на берег, медицинская помощь не понадобилась. Отметим, что надувных плавательных принадлежностей у ребенка не было.
Напомним, 18 мая на Белой спасатели предотвратили гибель двух детей.
Управление гражданской защиты Уфы напоминает, что если вы приходите на водоем вместе с детьми, нельзя оставлять их без присмотра. Также нельзя отпускать его плавать одного, если ребенок неуверенно чувствует себя в воде, особенно без надувных спасательных средств. Необходимо объяснить детям, что нельзя заплывать на глубину, а также — правила поведения, если потребуется помощь, если круг или нарукавники порвутся.