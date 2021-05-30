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В Уфе спасли девочку, которая тонула в Белой

30 мая 2021, 12:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Трагедию предотвратили 29 мая на уфимском пляже «Солнечный».

29 мая около 16.30 спасатели управления гражданской защиты Уфы, которые обеспечивали безопасность пока еще не открытом пляже «Солнечный», спасли девочку, тонувшую в зоне купания.

По данным ведомства, девочка лет 8-9 уходила под воду, барахталась и кричала. Спасатели доставили ребенка на берег, медицинская помощь не понадобилась. Отметим, что надувных плавательных принадлежностей у ребенка не было.

Напомним, 18 мая на Белой спасатели предотвратили гибель двух детей.

Управление гражданской защиты Уфы напоминает, что если вы приходите на водоем вместе с детьми, нельзя оставлять их без присмотра. Также нельзя отпускать его плавать одного, если ребенок неуверенно чувствует себя в воде, особенно без надувных спасательных средств. Необходимо объяснить детям, что нельзя заплывать на глубину, а также — правила поведения, если потребуется помощь, если круг или нарукавники порвутся.

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