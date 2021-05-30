В Уфе спасли девочку, которая тонула в Белой

Управление гражданской защиты Уфы напоминает, что если вы приходите на водоем вместе с детьми, нельзя оставлять их без присмотра. Также нельзя отпускать его плавать одного, если ребенок неуверенно чувствует себя в воде, особенно без надувных спасательных средств. Необходимо объяснить детям, что нельзя заплывать на глубину, а также — правила поведения, если потребуется помощь, если круг или нарукавники порвутся.