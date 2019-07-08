В Уфе спасатели не дали утонуть в Белой нетрезвому мужчине
8 июля, 11:55ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: ufa112.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молодой человек не умел плавать, однако прыгнул с моста.
Вчера, 7 июля, около двух часов ночи с моста через реку Белую в районе Монумента Дружбы спрыгнул мужчина, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
Сотрудники, дежурившие на водно-спасательной станции «Монумент», оперативно вышли к месту происшествия на катере и быстро обнаружили пострадавшего: мужчина держался за плавательный буй, расположенный чуть ниже по течению.
Спасатели подняли его на борт, доставили на станцию, напоили теплым чаем и передали сотрудникам полиции и «скорой помощи». Уфимец 1989 года рождения не умел плавать — что подтолкнуло его совершить прыжок с моста, неизвестно. Предположительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей