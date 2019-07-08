В Уфе спасатели не дали утонуть в Белой нетрезвому мужчине

Вчера, 7 июля, около двух часов ночи с моста через реку Белую в районе Монумента Дружбы спрыгнул мужчина, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

Сотрудники, дежурившие на водно-спасательной станции «Монумент», оперативно вышли к месту происшествия на катере и быстро обнаружили пострадавшего: мужчина держался за плавательный буй, расположенный чуть ниже по течению.