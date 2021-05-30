В Башкирии пьяный водитель без прав допустил ДТП: один человек погиб, трое пострадали

Вечером 29 мая в Дуванском районе на 5 км автодороги Месягутово-Семериковка произошло ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По предварительным данным, 43-летний местный житель за рулем ВАЗ-2109 при повороте налево (в д. Сикияз) повернул направо для съезда на полевую дорогу и в этот момент столкнулся с попутным «Mitsubishi Lancer». В результате аварии 47-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Пассажиры «девятки» — женщины 30, 38 и 46 лет — получили различные травмы.
Водитель ВАЗа не имел водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.
Всего 29 мая на дорогах республики зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых трое погибли и восемнадцать получили травмы. За сутки сотрудники ГИБДД выявили более 2 тыс. нарушений ПДД, задержали 51 нетрезвого водителя.