В России проблема компенсаций за аварийное жилье потребовала нормативного решения

— Сейчас нет нормы, обязывающей учитывать инфляцию и делать перерасчет, мы считаем, что это нужно внести — это проблема, которая актуальна буквально для всех субъектов РФ. И я со своей стороны намерена обратить внимание полпредов с тем, чтобы они со своей стороны подняли вопрос и тоже помогли выработать какое-то решение, чтобы люди не страдали, — добавила Татьяна Москалькова.