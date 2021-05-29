В России проблема компенсаций за аварийное жилье потребовала нормативного решения

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала системной проблему выплат выкупной цены при переселении граждан из аварийных домов. По ее словам, этот вопрос нуждается в нормативном решении. Об этом сообщает ТАСС.
Так, Татьяна Москалькова сообщила, что к ней обратилась женщина, которая вселилась в дом и не знала, что он был признан аварийным. При этом женщина заплатила «некую сумму, за которую сегодня невозможно купить жилье». Омбудсмен пояснила, что по законодательству если гражданин вселился в аварийный дом, то компенсация при переселении не должна превышать суммы, за которую было приобретено это жилье.
— Однако за три года произошла инфляция, в том числе на жилищном рынке, и если три года назад можно было за эту сумму [купить] какое-то жилье, то через три года вообще никакое жилье приобрести нельзя, мы видим здесь системную проблему.
Москалькова отметила, что в настоящее время нет единого подхода в регионах по выплате выкупной цены. По ее словам, эти вопросы решаются только по решению суда.
Омбудсмен сообщила, что ее аппарат будет разрабатывать предложение законодательной инициативы, чтобы «при выселении из аварийного жилья люди получили выкупную цену, равную рыночной цене в том месте, где они приобретают жилье, либо им должна быть предоставлена квартира, жилье из социального фонда».
— Сейчас нет нормы, обязывающей учитывать инфляцию и делать перерасчет, мы считаем, что это нужно внести — это проблема, которая актуальна буквально для всех субъектов РФ. И я со своей стороны намерена обратить внимание полпредов с тем, чтобы они со своей стороны подняли вопрос и тоже помогли выработать какое-то решение, чтобы люди не страдали, — добавила Татьяна Москалькова.