Жильцы аварийного дома по Уфимскому шоссе готовятся к новоселью, а их соседи страдают

Жильцы аварийного дома по Уфимскому шоссе готовятся к новоселью, а их соседи страдают
Жильцы аварийного дома по Уфимскому шоссе готовятся к новоселью, а их соседи страдают
Сегодня, 12:49ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Печально известный «дом-призрак» на Уфимском шоссе, может быть полностью до конца этого года.

Напомним, дом дал сильные трещины по всему фасаду и крен до 20 градусов. Построенный в буквальном смысле наобум этот жилой массив оказался, судя по всему, над критической точкой карстовой пустоты. Сначала на фасаде дома стали появляться трещины, которые коммунальщики усердно маскировали цементом. Перекосившиеся окна и двери не оставили сомнений: здание может рухнуть в любой момент, и с ним будут погребены сотни жильцов.

Людей расселили шесть лет назад, но, как это часто бывает, меры безопасности были предприняты лишь для половины дома. Во второй его части по-прежнему живут вздрагивающие от каждого шороха и мечтающие избавиться от злополучных квартир жильцы.

Люди обращались в прокуратуру и по решению суда их должны расселить. Журналисты «Комсомольской правды» пообщались с жильцами оставшихся двух подъездов дома по Уфимскому шоссе, 4. По их словам, на недавнем собрании жильцов людям было обещано, что их точно расселят до конца текущего года. Им обещали квартиры в ЖК «Июнь».

При этом не меньше жильцов 4-го дома переживают и обитатели соседней многоэтажки, они также пишут жалобы, но пока получают заверения, что их дому ничего не угрожает.

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аварийные дома
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