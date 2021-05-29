В Госсобрании Башкирии предложили объединить город Агидель и Краснокамский район

Напомним, в центре Агидели весь год простоит новогодняя пиксельная елка. Мэр города объяснил свое решение оставить на площади елку тем, что в бюджете нет денег на демонтаж конструкции. Стоимость работ составила бы 800 тысяч рублей. Позже Варламов подробно изложил историю этой елки и напомнил, что пиксельная елка Агидели – одна из тех, которые были закуплены в декабре 2019 года для восьми городов Башкирии за 115 рублей, на 80% дороже ценника. Мэр Агидели ответил на заявления блогера, отметив, что Варламов совершенно не знаком с бюджетом, положением и возможностями города, поэтому ему не стоит делать таких заявлений.