Урбанист Варламов нецензурно выразился по поводу решения мэра города из Башкирии

Урбанист Варламов нецензурно выразился по поводу решения мэра города из Башкирии
Урбанист Варламов нецензурно выразился по поводу решения мэра города из Башкирии
Сегодня, 20:52ОбществоТатьяна МайороваФото: glavarb.ru
Известный урбанист и блогер Илья Варламов раскритиковал действия мэра города Агидель Фаниса Гильванова из Башкирии.

Сегодня, 10 мая, Илья Варламов опубликовал пост, посвященный решению мэра города Агидель Фаниса Гильванова превратить пиксельную ель в круглогодичную городскую достопримечательность. При этом Варламов не обошелся без нецензурных слов.

Варламов подробно изложил историю этой елки, на которой Фанис Гильванов решил сэкономить 800 тысяч рублей, необходимые для демонтажа конструкции. При этом мэр Агидели сослался на опыт Нижнекамска из Татарстана, где пиксельная ель стала летним арт-объектом. Варламов также напомнил, что пиксельная елка Агидели – одна из тех, которые были закуплены в декабре 2019 года для восьми городов Башкирии за 115 рублей, на 80%В дороже ценника.

- Так что теперь центральную площадь Агидели украшает памятник коррупции. Может, это и к лучшему? – отметил Илья Варламов.

Попутно он посоветовал вместо сомнительного способа экономии, выбранного мэром Агидели, просто посадить одно крупное дерево в центре города и ежегодно наряжать его.

Фото:bashinform.ru

- Как видите, схема очень простая, но чиновникам она может не понравиться, потому что возможности заработать на госзакупках сразу скудеют. Один раз купили дерево, один раз посадили, раз в три года купили новые гирлянды. Куда это годится? – резюмировал блогер.

Напомним, недавно Илья Варламов побывал в Уфе по приглашению главы региона, после его визита Радий Хабиров сообщил, что блогер и урбанист будет участвовать в развитии городов Башкирии.

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