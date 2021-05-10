Урбанист Варламов нецензурно выразился по поводу решения мэра города из Башкирии

Варламов подробно изложил историю этой елки, на которой Фанис Гильванов решил сэкономить 800 тысяч рублей, необходимые для демонтажа конструкции. При этом мэр Агидели сослался на опыт Нижнекамска из Татарстана, где пиксельная ель стала летним арт-объектом. Варламов также напомнил, что пиксельная елка Агидели – одна из тех, которые были закуплены в декабре 2019 года для восьми городов Башкирии за 115 рублей, на 80%В дороже ценника.