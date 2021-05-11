Мэр Агидели ответил на заявления блогера Варламова о коррупции с пиксельной елкой

Мэр Агидели ответил на заявления блогера Варламова о коррупции с пиксельной елкой
Мэр Агидели ответил на заявления блогера Варламова о коррупции с пиксельной елкой
Сегодня, 12:19ОбществоКарина МамаеваФото: Сайт главы РБ
Глава города Агидель Фанис Гильванов ответил на заявления популярного блогера и урбаниста Ильи Варламова. Ранее он заявил, что пиксельная елка, которая будет стоять в центре города круглогодично, является «памятником коррупции».

— Человек совершенно не знаком с нашим бюджетом, с нашим положением и с нашими возможностями, — заявил «Эху» Фанис Гильванов.

По словам чиновника, на месте блогера он бы не делал таких заявлений. По примеру соседних регионов, пиксельная елка в Агидели будет украшена летними украшениями – цветами и бабочками.

Напомним, ранее мэр Агидели объяснил свое решение оставить на площади пиксельную елку тем, что в бюджете нет денег на демонтаж конструкции. Стоимость работ составила бы 800 тысяч рублей. Позже Варламов подробно изложил историю этой елки и напомнил, что пиксельная елка Агидели – одна из тех, которые были закуплены в декабре 2019 года для восьми городов Башкирии за 115 рублей, на 80% дороже ценника.

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