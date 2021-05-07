Мэр Агидели объяснил, почему в центре города до сих пор стоит новогодняя елка

Глава городской администрации Фанис Гильванов объяснил, что бюджет города не имеет средств на разборку ёлки. В связи с этим её решили оставить и сделать на летнее время арт-объектом, пишет «Комсомольская правда-Уфа».
– Разборка - сборка елки стоит 800 тысяч рублей. На считая затрат на перевозку и хранение. Для нашего бюджета это очень большие деньги. Кроме того, у нас нет специалистов и подъёмников для этой работы, – заявил мэр Агидели.
Сейчас на ёлку повесили гирлянду с бабочками и цветами, чтобы сделать летний вариант. Гильванов надеется, что местные жители положительно оценят задумку властей, а благодаря тому, что ёлку преобразуют в арт-объект, «яркость новогоднего праздника не будет меньшей».