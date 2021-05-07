Мэр Агидели объяснил, почему в центре города до сих пор стоит новогодняя елка

На центральной площади в Агидели до сих пор не убрали пиксельную новогоднюю ёлку. Оказалось, что власти не планируют разбирать конструкцию, она простоит весь год.

Глава городской администрации Фанис Гильванов объяснил, что бюджет города не имеет средств на разборку ёлки. В связи с этим её решили оставить и сделать на летнее время арт-объектом, пишет «Комсомольская правда-Уфа». – Разборка - сборка елки стоит 800 тысяч рублей. На считая затрат на перевозку и хранение. Для нашего бюджета это очень большие деньги. Кроме того, у нас нет специалистов и подъёмников для этой работы, – заявил мэр Агидели. Сейчас на ёлку повесили гирлянду с бабочками и цветами, чтобы сделать летний вариант. Гильванов надеется, что местные жители положительно оценят задумку властей, а благодаря тому, что ёлку преобразуют в арт-объект, «яркость новогоднего праздника не будет меньшей».

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