Госдума вводит беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий. Инициатива также обязывает Пенсионный фонд через портал госуслуг раз в три года информировать людей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости с 45 лет для мужчин и с 40 лет для женщин.