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Posted 13 мая 2021, 10:22

Published 13 мая 2021, 10:22

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Госдума вводит беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности

Госдума вводит беззаявительный порядок назначения пенсий по инвалидности

13 мая 2021, 10:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Также предусматривается презумпция согласия на увеличение пенсий.

Госдума на заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, после внесения информации в федеральный реестр инвалидов она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее будут рассматривать и затем извещать человека о том, что ему назначена пенсия.

Законопроектом предусматривается беззаявительный порядок пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости, страховых пенсий по инвалидности и социальных пенсий по инвалидности.

Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсий. Инициатива также обязывает Пенсионный фонд через портал госуслуг раз в три года информировать людей о предполагаемом размере страховой пенсии по старости с 45 лет для мужчин и с 40 лет для женщин.

Отметим, что при подготовке ко второму чтению законопроект был дополнен положением, гарантирующим повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства.

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