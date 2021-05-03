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ТОП-3 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в апреле 2021 года

3 мая 2021, 12:02
Фото: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в апреле.

1. Восемнадцатый апелляционный суд в Челябинске рассмотрел жалобу АО «Сырьевая компания» об отмене запрета на разработку шихана Куштау. Однако суд не удовлетворил требования предприятия. Ранее премьер-министр правительства России Михаил Мишустин дал ряд поручений, связанных с передачей акций Башкирской содовой компании республике. Такое решение поможет наладить управление компанией.

2. Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру конкурсного производства в отношении застройщика ООО «Крона». Эта компания является застройщиком ЖК «Серебряный ручей». Должность конкурсного управляющего занял Ильдар Ахметьянов,

3. Поставщик пиксельных елок и иных световых конструкций подал иск в отношении Федеральной антимонопольной службы. Материалы дела опубликованы на сайте Арбитражного суда. Ранее ФАС обязало компанию вернуть Башкирии 115,5 миллионов рублей.

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