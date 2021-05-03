ТОП-3 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в апреле 2021 года

1. Восемнадцатый апелляционный суд в Челябинске рассмотрел жалобу АО «Сырьевая компания» об отмене запрета на разработку шихана Куштау. Однако суд не удовлетворил требования предприятия. Ранее премьер-министр правительства России Михаил Мишустин дал ряд поручений, связанных с передачей акций Башкирской содовой компании республике. Такое решение поможет наладить управление компанией.