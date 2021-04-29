Что отличает жилье бизнес-класса от остальных жилых комплексов?

Ну а когда после долгого дня вы вернетесь домой, то сразу ощутите атмосферу радушия, покоя и приватности. Этому способствует и расположение квартир – в каждом жилом крыле их не более 5[1], и удобно организованные общественные пространства в домах, а также круглосуточное видеонаблюдение на территории, в холлах и лифтах. Интеллектуальная система безопасности с элементами видеоаналитики позволит вам попадать на территорию ЖК без необходимости искать ключ. Она узнает вас по лицу, а ваш автомобиль – по номеру. Здесь вы всегда желанная персона.