Что отличает жилье бизнес-класса от остальных жилых комплексов?

Во-первых, удачное расположение, во-вторых, развитая инфраструктура, в-третьих, благоустроенная территория и ландшафтный дизайн. В таких домах жильцы приобретают не просто квадратные метры, а образ жизни – заветный баланс между бытовым комфортом, экологичностью и насыщенной социальной жизнью.
Новые жилые комплексы в Уфе появляются достаточно часто. Но не все становятся знаковыми и сенсационными. Но есть ЖК, который привлёк к себе пристальное внимание, как профессионального сообщества, так и жителей города ещё до старта продаж.
- Настоящий бизнес-класс узнаваем в деталях: авторская архитектура, внутренняя система кондиционирования, интеллектуальная система безопасности жильцов, атмосфера уюта и гармонии, именно таким будет жилой комплекс нового поколения Grand&Grand. Возводящийся в уникальном месте, на стыке исторического и географического центров города, с великолепными видами на панораму Уфы он создан для тех, кому нравится жить красиво. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».
Какой будет жизнь в Grand&Grand? Конечно активной и насыщенной событиями. Контрастный душ с утра и завтрак с видами на лесопарковую зону или историческую часть города. Вдохновившись впечатляющими видами, вы спускаетесь на лифте до уровня подземного паркинга прямо со своего этажа. И в считанные минуты выехав на пр. Октября легко добираетесь в любую точку города.
Но вам не придётся часто пользоваться автомобилем, ведь всё, что нужно активному городскому жителю есть в непосредственной близости. Пригласите делового партнера на обед в ресторан поблизости или назначьте деловую встречу в сквере 50-летия Октября. Говорят, что Стив Джобс заключал свои лучшие сделки именно в парке.
Ну а когда после долгого дня вы вернетесь домой, то сразу ощутите атмосферу радушия, покоя и приватности. Этому способствует и расположение квартир – в каждом жилом крыле их не более 5[1], и удобно организованные общественные пространства в домах, а также круглосуточное видеонаблюдение на территории, в холлах и лифтах. Интеллектуальная система безопасности с элементами видеоаналитики позволит вам попадать на территорию ЖК без необходимости искать ключ. Она узнает вас по лицу, а ваш автомобиль – по номеру. Здесь вы всегда желанная персона.
Хотите провести выходные дома? Почему бы и нет! Проснитесь не по звонку будильника, а когда захочется. Распахните шторы и впустите свет. Пусть он струится через большие окна. Почувствуйте приятную расслабленность выходного дня, наполнитесь ощущением свободы и легкости. На улице отличная погода? Принимать солнечные ванны можно прямо на собственной террасе. Поставьте сюда плетеную мебель и шезлонги, организуйте цветник и мини-бар, бросьте пару мягких подушек и наслаждайтесь чтением и приятной праздностью. Если день выдался слишком жарким, в Grand&Grand легко настроить погоду под себя. Внутренняя система центрального кондиционирования обеспечит чистоту и свежесть воздуха.
Ближе к обеду можно выйти на тренировку или просто прогуляться по территории и купить свежую выпечку в местной пекарне. Занятия бегом или скандинавской ходьбой среди свежей зелени — все это может стать частью вашей повседневности. Ведь благоустроенный сквер через дорогу – это одно из лучших мест в городе для того, чтобы сделать пробежки вашей хорошей привычкой.
На территории жилого комплекса Grand&Grand комфортно жителям всех возрастов. Во «дворе без машин» у малышей будут свои детские городки, а у подростков – зоны воркаута. Вы сможете устроиться на удобной лавочке и работать с ноутбуком прямо на улице, используя wi-fi. Пока вы работаете, можно оставить ребенка в частном детском саду прямо на территории жилого комплекса. Или выбрать один из девяти детских садов в пределах шаговой доступности от Grand&Grand. У родителей детей постарше тоже богатый выбор: рядом два лицея, гимназия, школа и множество учреждений дополнительного образования. Жизнь, которая начинается в Grand&Grand обязательно сложится успешно.
Важно!
Возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Узнать больше о проекте можно на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 к. 1.
Справка о компании
ГК «Первый Трест», является системообразующим предприятием РФ и входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Всего за 5 лет компания ввела в эксплуатацию 11 объектов общей площадью более 220 000 кв. м. На сегодняшний день ГК «Первый Трест» возводит 7 жилых комплексов в городе Уфа: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[2].