О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 12 апреля. Максимально коротко

В 2021 году на путевки в детские лагеря Башкирии выделят более 2 млрд рублей. Стоимость одного койко-дня в загородном лагеря составит 902,4 рубля, в пришкольном лагере и детском лагере труда и отдыха — 120,3 рубля. Ожидается, что к приему детей будут готовы 317 пришкольных и восемь загородных лагерей. На 12 апреля в реестре состоит 1161 детский лагерь, имеющий санэпидзаключение. Известно, что работники лагерей не менее чем за три дня до смены должны будут сдать тест на коронавирус.