О чем говорили на оперативке с Радием Хабировым 12 апреля. Максимально коротко

Posted 12 апреля 2021, 09:46
Published 12 апреля 2021, 09:46
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
12 апреля оперативное совещание с Хабировым традиционно началось с дней рождений и кадровых назначений. Глава Башкирии позволил себе пошутить над именинником — руководителем регионального исполкома «Единой России» Рустемом Ахмадинуровым, отметив, что он «человек неугомонный» и что «с него регулярно выкачивают плазму» для коронавирусных больных.
Хабиров объявил, что с 12 апреля полномочным представителем Башкирии при президенте РФ назначен генерал ФСБ Умарпаша Ханалиев. Ожидается, что Ханалиев должен помочь сделать представительство «точкой входа в республику инвестиций и обширных знакомств». Главой башкирского Роспотребнадзора назначена Анна Казак. Исполняющим обязанности главы ГЖИ Башкирии после уволенного Ильдара Шафикова, которому власти прочили новое «хорошее место», стал экс-работник Росимущества в Башкирии Андрей Агапов. Хабиров высказал надежду, что Агапов «вдохнет в комитет энергию», и ждет от него более эффективной работы. Второй женщиной-главой района в Башкирии стала Гюзель Насырова из Иглинского района. Предыдущий глава Николай Самойленко мог покинуть пост по собственному желанию из-за уголовного дела, где он проходит в качестве подозреваемого. Официально правоохранительные органы эту ситуацию не комментируют.
Хабиров снова прокомментировал приезд нашумевшего блогера и урбаниста Ильи Варламова. Обращаясь к нему по имени-отчеству, глава республики отметил, что у Варламова «очень необычный взгляд на развитие общественных пространств», но при этом не стал скрывать, что их взгляды на политику разнятся.
Глава Башкирии также объявил о переносе дня поминовения и почитания на 3 мая и затронул тему сабантуев, отметив, что республика «наверное, находится на выходе из ситуации с коронавирусной инфекцией», несмотря на то, что немногим ранее Хабиров делал по этой ситуации более уверенные заявления.
Министр здравоохранения Башкирии сообщил о возможной третьей волне коронавируса, и сообщил, что республика должна быть готова к росту и, возможно, наращивать объемы вакцинации. Хабиров поручил главе Роспотребнадзора подготовить новые рекомендации для граждан. Более того, руководитель республики особенно отметил, что у жителей должен быть выбор вакцины от ковида.
Отопление в домах Башкирии планируют отключить к 20 апреля. По данным МинЖКХ региона, подача коммунальной услуги прекращается при установлении температура воздуха выше +8 градусов в течении пяти суток подряд. Однако отключить тепло в квартирах можно и ранее, приняв такое решение на общедомовом собрании жильцов.
В 2021 году на путевки в детские лагеря Башкирии выделят более 2 млрд рублей. Стоимость одного койко-дня в загородном лагеря составит 902,4 рубля, в пришкольном лагере и детском лагере труда и отдыха — 120,3 рубля. Ожидается, что к приему детей будут готовы 317 пришкольных и восемь загородных лагерей. На 12 апреля в реестре состоит 1161 детский лагерь, имеющий санэпидзаключение. Известно, что работники лагерей не менее чем за три дня до смены должны будут сдать тест на коронавирус.
Премьер-министр Андрей Назаров в конце совещания заявил, что сегодня в Башкирии наблюдается большая задержка обращений в службу 112 и объяснил это тем, что каждый второй оператор увольняется из-за низкой зарплаты и большой нагрузки. Хабиров поручил изучить ситуацию.