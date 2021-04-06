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Posted 6 апреля 2021, 12:44

Published 6 апреля 2021, 12:44

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Минобр Башкирии закупит более 5,7 тысяч ноутбуков за 373 миллиона рублей

6 апреля 2021, 12:44
Госкомитет Башкирии по конкурентной политике разместил аукцион на сайте госзакупок на поиск поставщика ноутбуков в школы республики. Начальная цена контракта — 373,1 миллиона рублей.

Заказчиком выступает министерство образования и науки Башкирии. Закупка ноутбуков проходит в регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Согласно документации, министерство собирается приобрести 5 740 ноутбуков. Таким образом, одна штука стоит 65 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджет Башкирии.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 апреля. Комиссия подведет итоги 27 апреля.

Напомним, в этом году 205 школ участвуют в проекте «Цифровая образовательная среда», который предусматривает комплект оборудования из 28 ноутбуков и одного многофункционального устройства.

#Общество#Новости#Башкирия#Образование#Школа#Техника
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