Минобр Башкирии закупит более 5,7 тысяч ноутбуков за 373 миллиона рублей

Posted 6 апреля 2021, 12:44
Published 6 апреля 2021, 12:44
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Заказчиком выступает министерство образования и науки Башкирии. Закупка ноутбуков проходит в регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».
Согласно документации, министерство собирается приобрести 5 740 ноутбуков. Таким образом, одна штука стоит 65 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджет Башкирии.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 апреля. Комиссия подведет итоги 27 апреля.
Напомним, в этом году 205 школ участвуют в проекте «Цифровая образовательная среда», который предусматривает комплект оборудования из 28 ноутбуков и одного многофункционального устройства.