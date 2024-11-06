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Ноябрь
«Демское шоссе стоит всё утро, даже реанимация с мигалками не могла проехать»
6 ноября, 10:02
Хозяйки чистят утюг только этим средством — 20 минут, и он снова как новый
2 ноября, 11:55
Октябрь
Лайфхак для стиральной машины: как носок и цитрус спасут технику от накипи
29 октября, 12:00
Любовь к природе ударит по кошелькам россиян
29 октября, 08:45
Уфимский телефон проверил Верховный суд России
25 октября, 17:56
Инфляция в Башкирии уходит в «минус»
18 октября, 09:19
Уфимский самолет сошел с ума в небе
13 октября, 15:43
В Башкирии оценили урожай жуткого лета
8 октября, 16:36
Почему ваш фен может быть опаснее, чем вы думали: советы по очистке
3 октября, 13:28
Как открыть дверцу стиральной машины, если она заблокирована, а внутри бельё?
2 октября, 12:27
Выключите это немедленно! Какие приборы опасно оставлять включенными и почему
2 октября, 08:57
Сентябрь
Бани и сауны массово загорелись в Башкирии
29 сентября, 09:35
Пожар в Башкирии выгнал из дома 11 человек
28 сентября, 03:50
Как стиральный порошок убивает вашу сантехнику: секреты от засоров
26 сентября, 11:15
10 хитрых деталей, которые сделают вашу квартиру удобнее
19 сентября, 13:35
В Уфе iPhone 16 поражает ценой
12 сентября, 12:57
Видео. «Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу
11 сентября, 13:30
В Башкирии министерство закупило машин на ₽39 млн
6 сентября, 14:28
Не пылесосьте битое стекло! Эксперты предупреждают о серьезных поломках
6 сентября, 11:49
Август
3 правила ухода за роботом-пылесосом, которые нужно знать еще до покупки
27 августа, 12:29

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