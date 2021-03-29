«Взял на личные нужды»: в Башкирии застройщика подозревают в краже 800 тысяч рублей

В редакцию Mkset обратилась адвокат Венера Аминева с жалобой на предпринимателя Фарида Гузаирова, который, по ее словам, получил 1 млн 300 тысяч рублей с пожилой супружеской пары Исламовых на строительство дома в Кармаскалинском районе, а затем отказался вернуть пенсионерам деньги, когда они отказались от сделки.
Как следует из документов, эта история берет начало в 2017 году, когда уфимка Рушана Исламова вместе с мужем решили построить загородный дом. Место присмотрели в селе Старомусино в Кармаскалинском районе. По совету знакомого местного жителя решили обратиться к местному умельцу Фариду Гузаирову, который занимался строительством домов по заказу.
Со слов жителей села Старомусино сегодня известно, что за период с 2017 по 2020 год Гузаиров построил и продал ориентировочно пять домов. Исламовы могли стать владельцами одного из коттеджей. В начале Гузаиров произвел на них благоприятное впечатление, несколько раз приезжал в Уфу, домой к заказчикам, они вместе обсуждали проект будущего дома, материалы отделки, предварительную стоимость.
Благодаря такому общению, мы прониклись доверием к собеседнику и уже представляли будущий дом, готовясь в нем жить. Тогда, по нашим подсчетам, получалось, что строительство дома обойдется в 5 млн рублей, которые мы сможем выплатить поэтапно частями, сообщили пострадавшие заказчики.
Сперва они заплатили 500 тысяч рублей за покупку земельного участка, чуть позже понадобились 800 тысяч рублей на строительство, а остальную сумму предполагалось заплатить уже по окончании строительства дома.
И вот тут начались странности. Когда Исламовы были готовы уже заключить договор строительного подряда, Фарид Гузаиров вдруг отказался его оформлять. Мужчина объяснил, что ему это невыгодно, поскольку после заключения такого договора пришлось бы платить налоги с прибыли. Тогда в июле 2017 года было принято решение оформить договор беспроцентного займа, по которому Исламовы передавали в распоряжение Гузаирова 1 млн 300 тысяч рублей (эта сумма складывается из 500 тысяч рублей, переданных за земельный участок, и 800 тысяч рублей – на строительство дома). По договору предприниматель должен был вернуть средства займодавцам в срок до ноября 2017 года.
Я и еще три человека присутствовали при заключении этого договора, и теперь мы крайне сожалеем, что поддались на уговоры Гузаирова заключить этот договор, а не договор строительного подряда. Потому что уже в тот же день Гузаиров сообщил устно Исламовым, что 5 млн рублей будет стоить дом с черновой отделкой, а не с чистовой. К тому же он уточнил, что стоимость строительства будет выше минимум на полмиллиона рублей, продолжает рассказ Венера Аминева.
Понадобилось совсем немного времени, чтобы пенсионеры осознали, что совершили серьезную ошибку и вряд ли осилят строительство такого дома. Переданные Гузаирову 1 млн 300 тысяч рублей были накоплены ими на протяжении многих лет, в эту сумму также входила и страховка, полученная после смерти сына. Источников больших доходов, которые позволили бы осилить платежи за будущий дом, у них не было.
Таким образом Исламовы отказались от строительства дома. Однако получить деньги от Гузаирова обратно оказалось непросто. Пришлось звонить и ездить к нему, чтобы узнать, когда же предприниматель соизволит выполнить условия договора. Тот отвечал, что свободных денег у него нет, средства вложены в строительства, так что вернуть дом он сможет после продажи дома, от покупки которого Исламовы отказались.
- Он говорил, что продажи домов идут плохо, и дом не продается. Тогда я нашла риэлтора и попросила его помочь с продажей этого злополучного коттеджа. Через год дом был продан, я отправила Гузаирову по почте требование о возврате долга. В ответ – тишина. Так в надежде на возврат денег время и протянулось до октября 2020 года, - говорит адвокат.
Прошлой осенью Исламовы обратились в Кармаскалинский межрайонный суд с исковым заявлением. В суде Гузаиров заявил, что указанную сумму он от них не получал. И только при предъявлении долговой расписки на сумму 500 тысяч рублей, уплаченных пенсионерами за покупку земельного участка, он заявил, что, действительно, получал от них эти деньги, но якобы брал их в долг на личные нужды. Факт строительства дома по их заказу он фактически отрицает. Документально опровергнуть его слова истцы не могут, а слова свидетелей, очевидно, судом во внимание приняты не были.
Для пенсионеров сумма в один миллион триста тысяч рублей является значительным ущербом, поэтому они обратились в полицию, следком и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. К сожалению, пока реальных усилий правоохранителей по расследованию происшедшего они не почувствовали. Эта история может послужить уроком для других доверчивых людей, которые могут поддаться на уговоры разного рода дельцов, сокрушается адвокат.
Корреспондент Mkset попытался получить комментарий от предпринимателя Фарида Гузаирова. Сначала он долго не брал телефон, а потом все же ответил.
- Я уже заколебался отвечать на такие вопросы и в суде, и везде, куда они только не обращались. Не зависимо от того, что они говорят и какие там договоры показывают, я у них сколько брал реально, столько и верну. Вот сейчас, правда, пандемия, денег у меня мало. Но со временем 500 тысяч я им верну, - пояснил предприниматель.
- Но ведь пандемия длится только год, а деньги вы у них взяли почти четыре года назад! - возразил корреспондент Mkset.
- У меня были финансовые затруднения. Как смогу - так верну, - оборвал разговор Гузаиров.
Как говорят юристы, ситуации, подобные той, в которую попали Исламовы, случаются довольно часто.
- Совет тут один - действовать в рамках закона и не поддаваться на уговоры бизнес-партнеров, какими бы честными людьми они вам ни казались. Очевидно, что если бы между Исламовыми и Гузаировым был заключен договор строительного подряда и оформлены все надлежащие расписки, ситуация была бы давно решена, - пояснила уфимский юрист Айгуль Файзуллина, работающая в сфере недвижимости.