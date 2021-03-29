«Взял на личные нужды»: в Башкирии застройщика подозревают в краже 800 тысяч рублей

Я и еще три человека присутствовали при заключении этого договора, и теперь мы крайне сожалеем, что поддались на уговоры Гузаирова заключить этот договор, а не договор строительного подряда. Потому что уже в тот же день Гузаиров сообщил устно Исламовым, что 5 млн рублей будет стоить дом с черновой отделкой, а не с чистовой. К тому же он уточнил, что стоимость строительства будет выше минимум на полмиллиона рублей, продолжает рассказ Венера Аминева.