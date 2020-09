Полицейские продолжают поиски преступников.

Video: http://gtrk.tv Напомним, что крупное ограбление в поселке Зубово произошло буквально на днях, 4 июня. Неизвестные похитили из жилого дома сумму в размере 20 млн рублей. В ограблении подозревают двух мужчин 25-30 лет. Видео с камеры наблюдения опубликовало сообщество bash.dtp.official. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

