В России планируют сделать госпрограмму развития села эффективнее

Счетная палата также отмечает низкий процент газификации сельских домов, а это связано с высокой стоимостью подключения. По оценкам аудиторов, она в проверяемый период «была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала его более чем в два раза». Анализ также показал, что в ряде регионов результаты обеспеченности населения питьевой водой были достигнуты за счет естественной убыли или миграции населения. Также среди системных нарушений — недостоверность отчетов регионов о результатах использования предоставленных субсидий.