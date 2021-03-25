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Posted 25 марта 2021, 06:12

Published 25 марта 2021, 06:12

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В России планируют сделать госпрограмму развития села эффективнее

В России планируют сделать госпрограмму развития села эффективнее

25 марта 2021, 06:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Счетная палата отметила низкую результативность мер комплексного развития сельских территорий и их недостаточное влияние на повышение качества жизни на селе.

Минсельхоз продолжает работу над повышением эффективности госпрограммы развития сельских территорий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Так, в частности, усилен контроль за реализацией проектов на всех этапах и за качеством предоставляемой отчетности субъектов. Минсельхоз России ожидает, что уже в текущем году функции ведомства как ответственного за развитие сельских территорий органа будут расширены и закреплены на законодательном уровне.

По мнению представителей ведомства, это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие с другими министерствами, ведущими работу в этой сфере, и исключить несогласованность подходов. Как отмечает министерство, «несмотря на пандемию коронавируса и обусловленные ею ограничения, в 2020 году удалось выполнить, а по ряду направлений перевыполнить плановые показатели».

Тем не менее Счетная палата провела анализ реализации мер комплексного развития сельских территорий и отметила их низкую результативность и недостаточное влияние на повышение качества жизни на селе. В частности, льготная ипотека оказалась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов из-за «их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки».

Счетная палата также отмечает низкий процент газификации сельских домов, а это связано с высокой стоимостью подключения. По оценкам аудиторов, она в проверяемый период «была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала его более чем в два раза». Анализ также показал, что в ряде регионов результаты обеспеченности населения питьевой водой были достигнуты за счет естественной убыли или миграции населения. Также среди системных нарушений — недостоверность отчетов регионов о результатах использования предоставленных субсидий.

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