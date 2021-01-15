В селе Башкирии, где дети учились в коровнике, провели интернет

Отметим, что это не единственная жалоба на отсутствие сети. К главе Башкирии Радию Хабирову обратились жители села Старая Александровка под Уфой. Там людям приходится подниматься на гору, чтобы «поймать» интернет, или ехать в город. При этом село находится всего в 10-15 километрах от Уфы.