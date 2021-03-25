Цифровая платформа Башкирии вошла в тройку лучших облачных решений России

Posted 25 марта 2021, 06:26
Published 25 марта 2021, 06:26
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
На I Национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация» цифровая платформа Башкирии «Открытый Регион» вошла в тройку лучших облачных решений России в номинации «Облачные решения».
Платформа разработана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» республиканским центром информационных технологий «Открытый Регион». Она предназначена для оперативного создания программных продуктов, порталов и информационных систем в сфере взаимодействия государственных и муниципальных структур с населением.
Сейчас эта платформа и ее компоненты развернуты в семи регионах страны. На ее базе создано около 600 сайтов и сервисов правительств регионов, органов государственной и муниципальной власти, различных госучреждений и структур.
Напомним, по словам президента Владимира Путина, одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является именно цифровая трансформация во всех сферах жизни.