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Posted 25 марта 2021, 06:26

Published 25 марта 2021, 06:26

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

Цифровая платформа Башкирии вошла в тройку лучших облачных решений России

Цифровая платформа Башкирии вошла в тройку лучших облачных решений России

25 марта 2021, 06:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и помогает российским ИТ-разработчикам продвигать свои продукты на рынке.

На I Национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация» цифровая платформа Башкирии «Открытый Регион» вошла в тройку лучших облачных решений России в номинации «Облачные решения».

Платформа разработана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» республиканским центром информационных технологий «Открытый Регион». Она предназначена для оперативного создания программных продуктов, порталов и информационных систем в сфере взаимодействия государственных и муниципальных структур с населением.

Сейчас эта платформа и ее компоненты развернуты в семи регионах страны. На ее базе создано около 600 сайтов и сервисов правительств регионов, органов государственной и муниципальной власти, различных госучреждений и структур.

Напомним, по словам президента Владимира Путина, одной из национальных целей России на предстоящее десятилетие является именно цифровая трансформация во всех сферах жизни.

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#Андрей Королев#Общество#Экономика#Касается каждого#Новости
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