В Уфе разработали IT-сервис в помощь всем фермерам и личным подсобным хозяйствам
Разработчики сервиса предлагают по-иному взглянуть на культуру покупки продуктов.
Сервис www.organica24.ru это торговая площадка, но не совсем обычная, а с элементом шеринговой экономики.
Разработчики сервиса предлагают по-иному взглянуть на культуру покупки продуктов. А именно заказывать свежие, натуральные продукты напрямую у производителей по оптовой цене и с бесплатной доставкой.
Это возможно сделать, если заказывать совместно с соседями через сервис «Органика24».
Как это работает?
Фермер указывает минимальную партию товара, например 3000 рублей. (с оптовыми ценами).
Первый покупатель (он же организатор) согласовывает с ним дату, время и место доставки. Затем предлагает соседям (в чате дома) присоединиться к закупке по готовой ссылке.
Когда закупка набирается на 3000 рублей, фермер привозит продукты прямо к подъезду.
Организатор закупки (первый покупатель) получает 5% от всей суммы закупки.
На сегодняшний день сервис готов к работе. Регистрация бесплатная.
Более 15 фермеров и кооперативов уже разместили свои товары и готовы доставить их до подъезда.
Команда сервиса приглашает производителей продуктов и горожан протестировать новую модель. Модель разумного потребления.
По всем вопросам - Айнур Шайхутдинов 89613558307.