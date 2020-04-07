В Уфе разработали IT-сервис в помощь всем фермерам и личным подсобным хозяйствам

Сервис www.organica24.ru это торговая площадка, но не совсем обычная, а с элементом шеринговой экономики.

Разработчики сервиса предлагают по-иному взглянуть на культуру покупки продуктов. А именно заказывать свежие, натуральные продукты напрямую у производителей по оптовой цене и с бесплатной доставкой.

Это возможно сделать, если заказывать совместно с соседями через сервис «Органика24».

Как это работает?

Фермер указывает минимальную партию товара, например 3000 рублей. (с оптовыми ценами).

Первый покупатель (он же организатор) согласовывает с ним дату, время и место доставки. Затем предлагает соседям (в чате дома) присоединиться к закупке по готовой ссылке.

Когда закупка набирается на 3000 рублей, фермер привозит продукты прямо к подъезду.

Организатор закупки (первый покупатель) получает 5% от всей суммы закупки.

На сегодняшний день сервис готов к работе. Регистрация бесплатная.

Более 15 фермеров и кооперативов уже разместили свои товары и готовы доставить их до подъезда.

Команда сервиса приглашает производителей продуктов и горожан протестировать новую модель. Модель разумного потребления.