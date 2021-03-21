В России больше не хотят строить мусоросжигательные заводы

Posted 21 марта 2021, 09:28
Published 21 марта 2021, 09:28
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
По мнению Виктории Абрамченко, заводы по уничтожению отходов представляют угрозу экологии и, к тому же, являются напрасной тратой бюджетных денег.
По мнению экспертов, прежде чем принимать такие проекты на всю Россию, необходимо посмотреть, как эти заводы будут работать и как это отразится на экологии. Так, например, «РТ-Инвест» строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т и 355 МВт. Они должны быть запущены в 2023 году, но документация по ним держится в секрете.
Стоит отметить, что в результате сжигания ТКО предполагается выработка электроэнергии. Но нужна ли России дополнительная энергия? В Greenpeace подчеркивают, что в России уже производится избыточное количество энергии, благодаря работающим советским ГЭС и ТЭЦ.
По словам активистов, в России сложилась противоречивая ситуация: сначала нужно было применить все меры для того, чтобы в принципе не появлялось неперерабатываемых отходов. Если бы их применили и нормативно-правовая база содержала эти меры, то желание построить 25 новых мусоросжигательных заводов не возникло бы — попросту не было бы такого объема мусора.
Напомним, по данным первого заместителя министра Нияза Фазылова, в Башкирии раздельным сбором уже охвачено 37% населения, в текущем году этот показатель хотят довести до 70%. Башкирия вошла в число семи регионов, где реализуют пилотный проект организации сети фандоматов по приёму пластиковой и стеклянной тары.