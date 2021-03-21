mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2021, 09:28

Published 21 марта 2021, 09:28

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

В России больше не хотят строить мусоросжигательные заводы

В России больше не хотят строить мусоросжигательные заводы

21 марта 2021, 09:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая отвечает в кабмине за экологию, идею строительства в стране новых мусоросжигательных заводов в правительстве не поддерживают.

По мнению Виктории Абрамченко, заводы по уничтожению отходов представляют угрозу экологии и, к тому же, являются напрасной тратой бюджетных денег.

По мнению экспертов, прежде чем принимать такие проекты на всю Россию, необходимо посмотреть, как эти заводы будут работать и как это отразится на экологии. Так, например, «РТ-Инвест» строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т и 355 МВт. Они должны быть запущены в 2023 году, но документация по ним держится в секрете.

Стоит отметить, что в результате сжигания ТКО предполагается выработка электроэнергии. Но нужна ли России дополнительная энергия? В Greenpeace подчеркивают, что в России уже производится избыточное количество энергии, благодаря работающим советским ГЭС и ТЭЦ.

По словам активистов, в России сложилась противоречивая ситуация: сначала нужно было применить все меры для того, чтобы в принципе не появлялось неперерабатываемых отходов. Если бы их применили и нормативно-правовая база содержала эти меры, то желание построить 25 новых мусоросжигательных заводов не возникло бы — попросту не было бы такого объема мусора.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, по данным первого заместителя министра Нияза Фазылова, в Башкирии раздельным сбором уже охвачено 37% населения, в текущем году этот показатель хотят довести до 70%. Башкирия вошла в число семи регионов, где реализуют пилотный проект организации сети фандоматов по приёму пластиковой и стеклянной тары.

Материалы по теме
В районе Уфы автомобилисты заплатили 900 тыс рублей штрафов за помеху вывозу мусораВ Башкирии решили полностью отказаться от мешкового сбора мусораОтходная молитва. Насколько регоператоры Башкирии готовы к раздельному сбору мусора
#Андрей Королев#Общество#Новости#Мусор#Утилизация мусора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика