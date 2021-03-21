В России больше не хотят строить мусоросжигательные заводы

По мнению экспертов, прежде чем принимать такие проекты на всю Россию, необходимо посмотреть, как эти заводы будут работать и как это отразится на экологии. Так, например, «РТ-Инвест» строит пять заводов по сжиганию мусора в Подмосковье и Казани общей мощностью 3,35 млн т и 355 МВт. Они должны быть запущены в 2023 году, но документация по ним держится в секрете.