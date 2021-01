В районе Уфы автомобилисты заплатили 900 тыс рублей штрафов за помеху вывозу мусора

Накануне, 25 января, на телеканале БСТ состоялся брифинг, посвященный вывозу ТКО. Глава Октябрьского района Сергей Плотников сообщил, что основной проблемой при обслуживании контейнерных площадок являются неправильно припаркованные автомобили.

— Приходится привлекать водителей к административной ответственности. Например, за 2020 год было составлено 933 протокола практически на 900 тысяч рублей, — отметил он. Напомним, в Башкирии с 1 февраля 2021 года будут повышены тарифы на вывоз ТКО. Теперь вместо 55 и 75 рублей оплата составит: ООО РО «Эко-Сити» - 94,63 руб. в МКД и 96,10 руб. в ИЖС; ООО «Экология Т» - 95,35 руб. в МКД и 96,85 руб. в ИЖС. Также по зоне деятельности регоператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» будет установлена по всей зоне плата в размере 75 рублей. Вопрос повышения платы граждан в зоне деятельности регоперавора ООО «Дюртюлимелиоводстрой» будет рассматриваться в конце первого квартала текущего года

