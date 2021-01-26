В районе Уфы автомобилисты заплатили 900 тыс рублей штрафов за помеху вывозу мусора

Напомним, в Башкирии с 1 февраля 2021 года будут повышены тарифы на вывоз ТКО. Теперь вместо 55 и 75 рублей оплата составит: ООО РО «Эко-Сити» - 94,63 руб. в МКД и 96,10 руб. в ИЖС; ООО «Экология Т» - 95,35 руб. в МКД и 96,85 руб. в ИЖС.