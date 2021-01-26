В районе Уфы автомобилисты заплатили 900 тыс рублей штрафов за помеху вывозу мусора

В районе Уфы автомобилисты заплатили 900 тыс рублей штрафов за помеху вывозу мусора

Вчера, 11:49ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Накануне, 25 января, на телеканале БСТ состоялся брифинг, посвященный вывозу ТКО. Глава Октябрьского района Сергей Плотников сообщил, что основной проблемой при обслуживании контейнерных площадок являются неправильно припаркованные автомобили.

— Приходится привлекать водителей к административной ответственности. Например, за 2020 год было составлено 933 протокола практически на 900 тысяч рублей, — отметил он.

Напомним, в Башкирии с 1 февраля 2021 года будут повышены тарифы на вывоз ТКО. Теперь вместо 55 и 75 рублей оплата составит: ООО РО «Эко-Сити» - 94,63 руб. в МКД и 96,10 руб. в ИЖС; ООО «Экология Т» - 95,35 руб. в МКД и 96,85 руб. в ИЖС.

Также по зоне деятельности регоператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» будет установлена по всей зоне плата в размере 75 рублей. Вопрос повышения платы граждан в зоне деятельности регоперавора ООО «Дюртюлимелиоводстрой» будет рассматриваться в конце первого квартала текущего года

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы