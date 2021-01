В Башкирии решили полностью отказаться от мешкового сбора мусора

Замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что в 2021 году республика откажется от мешкового сбора мусора. Данный вопрос обсудили на брифинге, посвященном тарифам за мусор.

По словам Фазылова, власти поставили муниципалитетам задачу в течение года полностью уйти от мешкового сбора мусора и установить современные контейнерные площадки. Он также добавил, что мешковой сбор проводится раз в неделю и жители республики просто не имеют возможности воспользоваться им. Мешковой сбор — не самый современный способ сбора отходов. Правительство нас поддержало в том, что в конце 2021 года мы полностью установим везде контейнерные площадки, сообщил Нияз Фазылов. Напомним, на брифинге он также сообщил, что к марту в Башкирии установят первый фандомат — специализированный автомат по приему тары, где в обмен на мусор пользователю дается купон на скидку или небольшое вознаграждение. Скорее всего первый аппарат появится в городе Октябрьский.

