В Башкирии решили полностью отказаться от мешкового сбора мусора

В Башкирии решили полностью отказаться от мешкового сбора мусора

Вчера, 10:41ПолитикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Замминистра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что в 2021 году республика откажется от мешкового сбора мусора. Данный вопрос обсудили на брифинге, посвященном тарифам за мусор.

По словам Фазылова, власти поставили муниципалитетам задачу в течение года полностью уйти от мешкового сбора мусора и установить современные контейнерные площадки. Он также добавил, что мешковой сбор проводится раз в неделю и жители республики просто не имеют возможности воспользоваться им.

Мешковой сбор — не самый современный способ сбора отходов. Правительство нас поддержало в том, что в конце 2021 года мы полностью установим везде контейнерные площадки, сообщил Нияз Фазылов.

Напомним, на брифинге он также сообщил, что к марту в Башкирии установят первый фандомат — специализированный автомат по приему тары, где в обмен на мусор пользователю дается купон на скидку или небольшое вознаграждение. Скорее всего первый аппарат появится в городе Октябрьский.

Related news:
Башкириявывоз мусораутилизация мусорамусор
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы