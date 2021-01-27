В Башкирии решили полностью отказаться от мешкового сбора мусора

Напомним, на брифинге он также сообщил, что к марту в Башкирии установят первый фандомат — специализированный автомат по приему тары, где в обмен на мусор пользователю дается купон на скидку или небольшое вознаграждение. Скорее всего первый аппарат появится в городе Октябрьский.