В России проработают вопрос выплат медработникам, которые обучают студентов

— Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским работникам государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующим в практической подготовке обучающихся по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования в качестве наставников, — сообщается в поручении. Доклад о выполнении должен быть предоставлен до 1 ноября текущего года.