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Posted 20 марта 2021, 09:47

Published 20 марта 2021, 09:47

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В России проработают вопрос выплат медработникам, которые обучают студентов

В России проработают вопрос выплат медработникам, которые обучают студентов

20 марта 2021, 09:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Доклад о выполнении поручения президента должен быть предоставлен не позднее ноября текущего года.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в практической подготовке студентов-медиков в качестве наставников. Об этом сообщает РИА Новости.

— Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским работникам государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующим в практической подготовке обучающихся по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования в качестве наставников, — сообщается в поручении. Доклад о выполнении должен быть предоставлен до 1 ноября текущего года.

Напомним, ранее на коллегии Генпрокуратуры России Владимир Путин подчеркнул, что прокуроры должны следить за тем, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам.

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