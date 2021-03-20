В России проработают вопрос выплат медработникам, которые обучают студентов

Posted 20 марта 2021, 09:47
Published 20 марта 2021, 09:47
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
Президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в практической подготовке студентов-медиков в качестве наставников. Об этом сообщает РИА Новости.
— Предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским работникам государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующим в практической подготовке обучающихся по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования в качестве наставников, — сообщается в поручении. Доклад о выполнении должен быть предоставлен до 1 ноября текущего года.
Напомним, ранее на коллегии Генпрокуратуры России Владимир Путин подчеркнул, что прокуроры должны следить за тем, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам.