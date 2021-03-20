В Башкирии лишенный прав пьяный водитель насмерть сбил человека

В результате ДТП рабочий скончался на месте происшествия от полученных травм. Было установлено, что водитель был пьян: освидетельствование показало 0,581 мг. По данным ГИБДД, в 2019 году он уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, при этом водительское удостоверение после решения суда он не сдал. Начато расследование.