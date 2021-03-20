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Posted 20 марта 2021, 06:24

Published 20 марта 2021, 06:24

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии лишенный прав пьяный водитель насмерть сбил человека

В Башкирии лишенный прав пьяный водитель насмерть сбил человека

20 марта 2021, 06:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
ДТП произошло 19 марта в девятом часу вечера в Белорецке на улице Косоротова.

36-летний местный житель за рулем «Mercedes Benz» допустил наезд на 28-летнего дорожного рабочего. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Пострадавший находился на участке проезжей части, который был обозначен соответствующими знаками, и выполнял дорожные работы.

В результате ДТП рабочий скончался на месте происшествия от полученных травм. Было установлено, что водитель был пьян: освидетельствование показало 0,581 мг. По данным ГИБДД, в 2019 году он уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения, при этом водительское удостоверение после решения суда он не сдал. Начато расследование.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести. За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 3200 нарушений ПДД и задержали 62 нетрезвых водителя.

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