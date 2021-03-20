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Posted 20 марта 2021, 08:24

Published 20 марта 2021, 08:24

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии еще 115 человек заразились коронавирусом

В Башкирии еще 115 человек заразились коронавирусом

20 марта 2021, 08:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Министерство здравоохранения опубликовало актуальную сводку по заболеваемости коронавирусом.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано еще 115 больных коронавирусом. Таким образом общее количество больных в республике составляет на сегодняшний день 31149 человек.

При этом за минувшие сутки от опасной инфекции вылечилось 220 человек. Общее количество перенесших коронавирус в регионе — 25717 человек.

На лечении находится 5101 человек, за минувшие сутки выписано 108 пациентов.

При этом не снижается количество летальных исходов: в актуальной сводке отмечено, что от COVID-19 скончались еще три пациента.

Напомним, ранее независимый демограф, бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша рассказал Mkset, что манипуляции со статистикой сделали Башкирию «лидером среди самых лживых регионов России».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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