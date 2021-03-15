В России назвали суммы расходов на адресную помощь семьям дошкольников

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруда предложило ограничить в стране получение пособий семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным по российским меркам имуществом. Более адресный подход к получению выплат на детей от трех до семи лет выработали на основе обращений регионов и жалоб граждан.