В России назвали суммы расходов на адресную помощь семьям дошкольников

Posted 15 марта 2021, 12:53
Published 15 марта 2021, 12:53
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
На реализацию новых правил назначения дошкольных пособий в России направят 321,5 млрд руб. Об этом сообщают «Известия».
В 2022 году на эти же цели планируется выделить 339,5 млрд руб., в 2023 году — 341,7 млрд руб.
Напомним, ранее сообщалось, что Минтруда предложило ограничить в стране получение пособий семьям, которые формально зарабатывают мало, но на деле владеют существенным по российским меркам имуществом. Более адресный подход к получению выплат на детей от трех до семи лет выработали на основе обращений регионов и жалоб граждан.
В текущем году малообеспеченные семьи будут получать пособия на детей дошкольного возраста в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Размер выплат будет зависеть от доходов семьи — чем меньше доход, тем больше будут начисления.