Ковид опять в повестке, «Химпром» в опасности, рэпер в банке. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии признался, что его тревожит ситуация с коронавирусом за пределами республики и страны. При этом Хабиров неоднократно констатировал, что в Башкирии коронавирус отступает. Он обратил внимание на сохраняющуюся высокую смертность от вируса и высказал опасения, что инфекция может снова вызвать вспышку в Башкирии, так как международный терминал уфимского аэропорта работает и есть прилетающие из-за рубежа. Он поручил выборочно проверить несколько прибывающих в аэропорт Уфы рейсов — пассажиры будут протестированы на COVID-19.