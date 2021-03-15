Ковид опять в повестке, «Химпром» в опасности, рэпер в банке. Итоги дня в Башкирии

Posted 15 марта 2021, 16:00
Published 15 марта 2021, 16:00
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Больше всего тем для обсуждения традиционно предоставила оперативка в правительстве Башкирии. Из наиболее резонансных напомним такие:
Хабиров назвал прошедшую неделю «довольно насыщенной», отметив встречу властей с гендиректором УГМК-холдинга Андреем Козицыным — в республике работают восемь предприятий компании. Есть много вопросов, которые требуют повседневного решения. Ключевым стало строительство «давней мечты» — железной дороги Сибай-Сара, перспективы работы Сибайской обогатительной фабрики, прокладка газопровода для объектов «Башмеди».
Вспомнив прошедший форум «Управдом», Хабиров вновь поручил чиновникам возобновить общение с горожанами. Поставил в пример успешную работу регионального Минзема, который перевел в «цифру» 17 услуг земельных отношений. Глава Башкирии отметил, что «все должно быть в цифре» — это станет в том числе антикоррупционным моментом и позволит избежать «вольных усмотрений чиновников».
Глава Башкирии признался, что его тревожит ситуация с коронавирусом за пределами республики и страны. При этом Хабиров неоднократно констатировал, что в Башкирии коронавирус отступает. Он обратил внимание на сохраняющуюся высокую смертность от вируса и высказал опасения, что инфекция может снова вызвать вспышку в Башкирии, так как международный терминал уфимского аэропорта работает и есть прилетающие из-за рубежа. Он поручил выборочно проверить несколько прибывающих в аэропорт Уфы рейсов — пассажиры будут протестированы на COVID-19.
Вместе с этим Хабиров вдруг заявил о всемирном заговоре против российской вакцины «Спутник V», поручив потихонечку включать «кнопочку пропаганды».
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